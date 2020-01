Veel animo voor opkoopregeling varkenshouders

Een regeling waarmee varkenshouders tegen een financiële vergoeding vrijwillig hun bedrijf kunnen beëindigen, kan rekenen op veel belangstelling. Er hebben zich al meer boeren gemeld dan waarvoor het kabinet budget beschikbaar heeft gesteld, meldt het ministerie van Landbouw.

Tot woensdagnacht kunnen boeren zich inschrijven voor de zogenoemde saneringsronde, waarbij Nederland varkenshouderijen uitkoopt die geuroverlast veroorzaken. De inschrijving voor de regeling is sinds 25 november geopend. Het gaat alleen om varkenshouders in specifieke gebieden met veel vee.

De coalitiepartijen hebben de plannen om boeren die willen stoppen uit te kopen al in het regeerakkoord aangekondigd. Later is het beschikbare budget verruimd tot in totaal 180 miljoen euro. Oorspronkelijk was de regeling bedoeld om stankoverlast tegen te gaan, maar het kabinet rekent erop dat die ook helpt om klimaatdoelen te halen en stikstofproblemen op te lossen.