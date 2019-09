Veel animo voor Matthaüs aan de Maas

De animo om mee te zingen met Matthäus aan de Maas is groot. De EO deed eerder een oproep voor tweeduizend koorleden, maar inmiddels hebben zich al veel meer potentiële zangers en zangeressen aangemeld. Dat betekent dat het nieuwe evenement definitief doorgaat en wel op 21 maart in Rotterdam Ahoy.

De omroep zendt de show - waarin de hoogtepunten uit de Matthäus Passion voorbijkomen - uit op Goede Vrijdag 10 april. Doel is het paasverhaal en de culturele waarde van dit beroemde muziekstuk op een vernieuwende manier voor een groot publiek toegankelijk maken. Het is volgend jaar 150 jaar geleden dat de Matthäus Passion voor het eerst in Nederland werd uitgevoerd. Dat had plaats in Rotterdam.

Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden als ze mee willen zingen. Onder de belangstellenden zijn al 29 koren, laat de omroep weten. Koorleden kunnen al vanaf 23 september een speciaal koorticket bestellen. Hiermee krijgen ze toegang tot de bladmuziek, een regionale oefenavond en een nationale oefendag met het voltallige koor. Het bijwonen van deze oefendagen is verplicht. Ook moeten de deelnemers het repertoire uit het hoofd kennen.

In de zaal is nog eens plek voor 8000 bezoekers. De kaarten zijn vanaf 1 november te koop.