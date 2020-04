‘Veel animo voor het zingen en spelen van het Wilhelmus’

Het Concertgebouworkest krijgt veel enthousiaste reacties op zijn voorstel om aanstaande maandag, op Koningsdag, om 10.00 uur het Wilhelmus te zingen of te spelen. Wegens het coronavirus kan dat niet in groepsverband, maar wel individueel vanuit de tuin, vanaf het balkon of van achter het raam. Als we dat allemaal tegelijk doen, gebeurt het ondanks de coronamaatregelen toch samen, is de overweging.

Particulieren en organisaties reageren volop, aldus een woordvoerder, en de partijen voor verschillende instrumenten en bezettingen die het orkest beschikbaar stelt via de website zijn inmiddels bijna 50.000 keer gedownload. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, die 300 afdelingen rijk is, heeft het evenement zelfs al in het Koningsdagprogramma opgenomen, aldus het orkest.

De leden van het Concertgebouworkest zelf spelen mee vanuit hun eigen huis. Van hen hebben er ook al 73 het Wilhelmus opgenomen met bijvoorbeeld een webcam. Een compilatie hiervan wordt maandag om 10.00 uur uitgezonden via NPO1, waarmee het orkest als het ware voorgaat in het evenement.