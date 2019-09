Veel animo voor gratis ritje Hoekse Lijn

Duizenden nieuwsgierigen hebben zaterdagmiddag een gratis ritje gemaakt met de metro tussen Schiedam Nieuwland en Hoek van Holland. „Elke 10 minuten komt er een metro en die zit telkens vol”, aldus het vervoersbedrijf RET.

De gratis kennismaking is een voorproefje op maandag, wanneer de nieuwe metrolijn na veel vertraging officieel in gebruik wordt genomen. De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland, langs Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Op 31 maart 2017 reed de laatste trein over het traject dat sindsdien is omgebouwd tot metrolijn. Bij Maassluis is er een nieuw station (Steendijkpolder) bijgekomen en in 2022 krijgt de metro ook nog een halte vlakbij het strand, aldus de RET.

De RET verwacht binnen enkele jaren 40 procent meer reizigers vergeleken met de 16.000 die de NS op dit traject vervoerde. Dat komt vooral omdat de nieuwe verbinding mensen op populaire bestemmingen in Rotterdam als Beurs, Blaak (de Markthal), Kralingse Zoom (universiteit) en Nesselande brengt. De metro stopt ook nabij het Erasmus Medisch Centrum.

Reizigers hebben lang moeten wachten op deze metrolijn, erkent Maurice Unck, algemeen directeur van de RET. De metroverbinding had al in september 2017 klaar moeten zijn, maar er waren problemen met vergunningen en met de levering van beveiligingssoftware, storingen met bruggen en een vuilniswagen reed op een overweg een stuk bovenleiding en installaties kapot. De lijn kost 462 miljoen euro, 90 miljoen meer dan begroot. In totaal is er ongeveer 160.000 kilometer aan testritten gereden, meldt de RET.

De dienstregeling gaat maandag voorzichtig van start, tussen Schiedam en Rotterdam-Nesselande. De vervangende bussen die de afgelopen jaren werden ingezet, blijven voor alle zekerheid de komende weken nog rijden. Over een maand moet er tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Binnenhof in de spits elke 5 minuten een metro rijden.