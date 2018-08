Veel animo voor gratis onverkoopbare tomaatjes

Hoewel de actie pas vrijdagmiddag van start zou gaan, hebben al tientallen mensen gratis snacktomaatjes opgehaald bij teler Greenco. Die kondigde donderdagmiddag aan 6 miljoen onverkoopbare snacktomaatjes gratis uit te delen. De tomaatjes hebben door het zonovergoten warme weer lichte rimpeltjes of deukjes, waardoor Greenco ze niet meer kan verkopen.

De smaak van de tomaatjes is echter prima, aldus Greenco in een advertentie op Marktplaats. De advertentie, waarin de tomaatjes gratis worden aangeboden, is sinds de plaatsing donderdag iets voor 16.00 uur al een kleine 30.000 keer bekeken.

Mensen zouden de tomaatjes vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur in Middenmeer (Noord-Holland) en Honselersdijk (Zuid-Holland) kunnen ophalen en zaterdag behalve in die twee plaatsen ook in Someren (Noord-Brabant).