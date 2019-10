‘Veel animo voor actie bij provinciehuizen’

De animo bij boeren om maandag bij provinciehuizen te demonstreren is groot. Landbouworganisatie LTO Noord riep haar leden zaterdag op actie te voeren om af te dwingen dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan. Ook in de regio’s Oost en West willen boeren bij provinciehuizen protesteren.

Volgens een woordvoerder van de regio Oost worden er bij het provinciehuis in Zwolle en Arnhem zeker tussen de 400 en 500 boeren verwacht. „De bereidheid bij de boeren is groot. De provincies gaan met hun beleid nog een stap verder dan de minister. De maat voor de boeren is vol, meer dan vol. De actie is niet tijdens de spits, maar mensen moeten wel rekening houden met trekkers op de weg tussen 10.00 en 12.00 uur.”

Ook in Assen zullen naar verwachting veel boeren naar het provinciehuis komen. Daar wordt ook rekening gehouden met zeker 400 boeren. De actievoerders verzamelen zich bij het circuit in Assen en zullen daarna gezamenlijk naar het provinciehuis rijden.

Vrijdag protesteerden boeren al bij provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. In Friesland zijn vervolgens de stikstofmaatregelen geschrapt. „Dit zou een wake-upcall moeten zijn voor alle provincies”, zegt voorzitter van LTO Noord Dirk Bruins. „We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert.”

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) meldt dat boeren uit dat gebied niet maandag, maar dinsdag om 12.00 uur naar het provinciehuis gaan. Dan wordt er ook een petitie aangeboden aan de leden van de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. De bond vraagt boeren met de trekker te komen.