Veel animo voor aanpak lachgas Arnhem

Het totaalverbod op de verkoop van lachgas in Arnhem via de wet Milieubeheer trekt veel belangstelling van andere grote gemeenten in het land. Sinds Arnhem dinsdag dit totaalverbod afkondigde, hebben zich tientallen gemeenten gemeld die willen weten hoe de Gelderse hoofdstad dat aanpakt, aldus een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Veel grote gemeenten verbieden lachgas al op straat of bij evenementen. Een totaalverbod leek echter juridisch onmogelijk omdat lachgas geen verboden middel is, maar Arnhem denkt de oplossing in handen te hebben.

De wet Milieubeheer schrijft voor dat iemand die iets verkoopt verplicht is gevaren voor mens en milieu te voorkomen. Omdat gebruik van lachgas gevaarlijk kan zijn, handelt een verkoper volgens Arnhem in strijd met de wet. Op basis daarvan kan de verkoop van het gas verboden worden in horeca en detailhandel.

Deze zomer pleitten de gemeenten nog voor landelijk beleid tegen lachgas. Artsen waarschuwen voor mentale en fysieke schade bij jonge gebruikers van het gas.