‘Veel agenten voelen zich machteloos in aanpak verwarde mensen’

Drie op de vier agenten voelen zich regelmatig machteloos bij de aanpak van mensen die mede door psychische problemen overlast veroorzaken of een gevaar zijn voor zichzelf. Geregeld loopt het uit de hand en gebruikt de politie geweld. Dat meldt Trouw op basis van een enquête dat platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor de krant en De Groene Amsterdammer hield.

Van de ruim duizend agenten die deelnamen, gaf 65 procent aan zich onvoldoende toegerust te voelen om te gaan met mensen met verward gedrag, bij wie de politie ook psychische problematiek vermoedt. Er zou te weinig aandacht hiervoor zijn in de opleiding. Veel agenten missen ook het stroomstootwapen als optie tussen het gebruik van pepperspray en het vuurwapen.

Drie op de vier agenten die op straat werken, heeft een of meerdere keren de situatie niet meer onder controle gehad. Zo werden ze aangevallen door een verward persoon, of zo iemand verwondde zichzelf ernstig. Ruim 85 procent zegt dat de verwarde personen bij wie ze psychische problemen vermoeden soms of vaak agressief tegen ze zijn. Meer dan de helft van de politiemensen voelt zich soms genoodzaakt geweld toe te passen. Ruim 10 procent moet dit naar eigen zeggen zelfs vaak doen.

Ondanks de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz, laat de enquête zien dat agenten zich nog altijd genoodzaakt voelen werk van de ggz op zich te nemen, schrijft Trouw verder. Ruim zes op de tien agenten heeft dit jaar al minstens twee keer iemand in psychische verwarring vervoerd. Verder zegt eveneens 60 procent dit jaar nog iemand in psychische verwarring in de cel te hebben gezet, ondanks afspraken dat dit niet meer zou gebeuren.

De enquête werd in september gehouden.