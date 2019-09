Veel aanloop bij politiepost na liquidatie

Bij de mobiele politiepost in de straat waar woensdag advocaat Derk Wiersum werd doodgeschoten, is veel aanloop. Volgens een woordvoerster van de politie wordt de plek, waar bewoners terechtkunnen met vragen en zorgen over de liquidatie, erg gewaardeerd. „We kijken of we er ook vrijdag nog kunnen staan.”

Volgens de zegsvrouw komen er nog steeds tips binnen. De schutter is nog voortvluchtig. „Het onderzoek naar de moord is nog in volle gang. We vragen ook mensen met camerabeelden of wie mogelijk in de dagen ervoor bijzondere dingen heeft gezien zich bij ons te melden”, zo zegt ze.

De politie zoekt naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1,75 meter. Hij was in het zwart gekleed, met een hoodie. De schutter vluchtte te voet van de Imstenrade, waar Wiersum werd doodgeschoten, naar de Van Boshuizenstraat.