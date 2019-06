’Veel aandacht voor zo’n saai onderwerp’

Vicevoorzitter Gerrit van de Kamp van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het belangrijk dat er een groot draagvlak is voor het pensioenakkoord. Na FNV en CNV gaf ook de VCP dinsdag zijn fiat aan de gemaakte afspraken.

’’Ik kan me niet herinneren dat zo’n saai onderwerp als pensioenen zoveel aandacht kreeg’‘, zei hij. ’‘Alsof er 17 miljoen bondscoaches zijn.’‘ Hij vindt dat positief. ’‘Want wil je een goed pensioen dan moet je er al jong mee bezig zijn.’‘

Maar er moet nog wel veel gebeuren, aldus Van de Kamp, die ook voorzitter is van politievakbond ACP. ’‘Waar sommige mensen spreken over losse eindjes, spreek ik van losse einden. Ik heb er wel vertrouwen in. Het is nu aan de politiek.’’