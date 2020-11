Vechtpartij op school in Gelderse Wapenveld, een gewonde

Door een vechtpartij op een middelbare school aan de Groteweg in het Gelderse Wapenveld is maandag rond 10.15 uur een gewonde gevallen. Volgens de politie is het slachtoffer afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat er precies is voorgevallen op het Sprengen College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, is nog onduidelijk. Evenmin is bekend hoeveel leerlingen erbij betrokken waren.

De directeur van de school bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden. Verder weigert hij in te gaan op het voorval.