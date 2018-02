Vechtpartij in rechtbank Den Bosch

Tijdens een zitting in de rechtbank in Den Bosch is woensdagochtend gevochten. Voor zover bekend is hierbij niemand gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de rechtbank.

Tijdens de zitting werd een fatale schietpartij vorig jaar in Best niet-inhoudelijk behandeld. Nabestaanden van het slachtoffer vielen de verdachte in deze zaak aan. De vechtpartij brak omstreeks 11.30 uur uit. Rond 12.45 uur werd de zitting weer hervat, met minder publiek. Aanvankelijk waren ongeveer veertig mensen aanwezig, na de hervatting zaten alleen nog de directe familie en pers erbij.

Volgens de politie was er sprake van „een chaotische situatie”. Aanvankelijk concentreerde de politie zich volgens een woordvoerder op het laten terugkeren van de rust. „Nu gaan we kijken wie er betrokken zijn geweest”, aldus de zegsman. Hoewel er nog niemand is aangehouden, wordt niet uitgesloten dat dit nog gebeurt.