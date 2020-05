VDL Foundation schenkt Brabantse zorg beschermingsmiddelen

VDL Foundation heeft donderdag zo’n 100.000 persoonlijke beschermingsmiddelen geschonken aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). De aan VDL verbonden goededoelenstichting schonk onder meer mondkapjes, overalls, bezoekersjacks, schoenbeschermers en handschoenen, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

De industriële groep met 104 bedrijven slaagde er naar eigen zeggen in de beschermingsmiddelen via het eigen mondiale netwerk naar Eindhoven te halen. Een deel van de zo verworven beschermingsmiddelen gebruikt VDL voor de eigen medewerkers die binnen een straal van 1,5 meter met elkaar moeten werken.

„De medewerkers in de gezondheidszorg verrichten tijdens deze coronacrisis dag én nacht natuurlijk ontzettend belangrijk werk”, zei bestuurslid Pieter van der Leegte van VDL Foundation. „Het is schrijnend dat zij niet over voldoende beschermingsmiddelen beschikken zodat zij patiënten op een veilige wijze kunnen behandelen. Met deze donatie hopen wij een steentje te kunnen bijdragen.” Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant-Zuidoost, noemde de schenking „hartverwarmend”.