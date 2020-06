VCP: resultaat is nog geen akkoord

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is verrast over de conclusie die wordt getrokken over de pensioenonderhandelingen. Volgens de organisatie hebben de onderhandelaars de grens bereikt met het voorliggende resultaat. Of het tot een akkoord komt zal nog moeten blijken.

„We zijn klaar met de uitwerking. We moeten het geheel gaan toetsen op de doelen, deze weging zal nu in eigen huis gaan plaatsvinden”, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. „Er is dus geen akkoord of een onderhandelaarsakkoord.”

De VCP legt het resultaat op korte termijn voor aan de achterban.