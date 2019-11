VBOK-bestuur ziet af van structuurwijziging

Het bestuur van de VBOK organiseert aan het eind van deze maand toch geen stemming onder de leden over het laten opgaan van de VBOK in Siriz, zoals in mei dit jaar werd aangekondigd.

Dat maakte de vereniging maandag bekend.

Als reden voert het bestuur aan dat over de voorgenomen structuurwijziging geen consensus blijkt te bestaan onder de leden. De voorgenomen integratie van beide organisaties blijkt bij nader inzien „niet de oplossing te zijn om de belangrijkste doelstelling, het bieden van hulp, te behalen”, aldus het bestuur maandag.