Vattenfall wacht met bouw biomassacentrale Diemen op politiek

Energiebedrijf Vattenfall wil duidelijkheid vanuit de politiek wat het standpunt ten opzichte van biomassa is. Zolang die duidelijkheid er niet is neemt Vattenfall geen definitieve beslissing over de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Het energiebedrijf wil opnieuw praten met de betrokken partijen zodra het standpunt van Den Haag helder is.

De nieuwe centrale in Diemen vervangt deels de twee huidige aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale op dezelfde locatie. Onder anderen omwonenden en natuurgroeperingen zijn daar niet blij mee. Zij menen dat met het verstoken van hout, dat uit landen als de VS en Canada komt, veel meer uitstoot gemoeid is. De centrale kreeg echter alle benodigde vergunningen.

Vattenfall wil met de gesubsidieerde houtstook warmte gaan leveren aan delen van Amsterdam, Diemen en Almere. Het Zweedse bedrijf zegt goede ervaringen te hebben met biomassa in zijn thuisland en dit als een tussenoplossing te zien op weg naar echt schone brandstoffen.

Het college van B en W van Diemen, dat zich al eerder tegen de plannen keerde, laat in een verklaring weten „heel blij” te zijn dat Vattenfal „met het Rijk en andere stakeholders” gaat praten over de inzet van biomassa. „Het college vindt het verstandig dat Vattenfall hier ook ruim de tijd voor neemt en de bouwplannen voor de biomassacentrale voorlopig in de ijskast zet om te voorkomen dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Dit is winst voor iedereen die zich in de afgelopen periode heeft verzet tegen de plannen.”