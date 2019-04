Vastloper door eerste digitale verkeersexamen

Voor de eerste keer zou het theoretische deel van het verkeersexamen voor basisschoolleerlingen digitaal worden afgenomen. Maar doordat alle scholen er tegelijk aan begonnen, liep het systeem direct vast. Een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt dat alles wordt gedaan om de storing op te lossen, zodat de leerlingen het examen donderdag nog digitaal kunnen maken. Scholen die daar niet op willen wachten, kunnen het verkeersexamen downloaden en printen, zegt de woordvoerder voor de ANP-camera.

Het is de 87e keer dat het VVN-verkeersexamen plaatsvindt. Het is bedoeld voor 200.000 leerlingen van de groepen zeven of acht en bijna alle basisscholen doen eraan mee.