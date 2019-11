Vastgelopen schip Waddenzee weer los

Een schip geladen met 1600 ton gasolie is afgelopen nacht vastgelopen tussen Den Oever en Den Helder. Rijkswaterstaat startte zondag rond 11 uur met het losmaken van het schip en dat was een half uurtje later gelukt.

Door het overpompen van een deel van de lading kwam het schip omhoog zodat het kon worden losgetrokken. Het gaat nu naar Den Helder voor een nadere inspectie. Er heeft niets gelekt.

Rond middernacht liep het schip vast in het Visjagersgaatje. Voor de zekerheid werden olieschermen achter de hand gehouden, om bij een eventueel lek verspreiding van de gasolie zoveel mogelijk te voorkomen. Het scheepvaartverkeer heeft geen last gehad van de bergingsoperatie.

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee is een „uniek, dynamisch maar ook kwetsbaar natuurgebied”, meldt Rijkswaterstaat, die als beheerder verontreiniging moet voorkomen.