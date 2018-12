Tientallen vrachtschepen kunnen niet over de Gelderse IJssel varen omdat een 80 meter lang schip overdwars ligt in de bocht ter hoogte van Bronkhorst. Het schip is vastgelopen door een probleem met het roer, bevestigt Rijkswaterstaat berichtgeving door de Gelderlander.

Sleepboten proberen het vrachtschip los te trekken. Het kan nog wel even duren voordat de klus is geklaard.