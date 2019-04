Een 30-jarige man is gewond geraakt bij een autobrand aan de Tom Schreursweg in Amsterdam Nieuw-West. De man was vastgebonden aan een hek. Brandweerlieden ontdekten hem toen ze waren afgekomen op een melding van een autobrand. Bij het blussen hoorden ze iemand om hulp roepen.

De man is losgemaakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen.