Vaste lasten stijgen: „Mensen met laag inkomen steeds armer”

Mensen die weinig te besteden hebben, worden alleen maar armer. Dat meldde het netwerk Zelf donderdag.

Zelf is een platform van maatschappelijke bewindvoerders dat een steekproef deed onder zijn cliënten.

De vaste lasten stijgen, waardoor er minder geld overblijft voor primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. De onderzoekers schatten dat mensen met een laag inkomen nu netto 100 euro per maand minder in de knip hebben dan tien jaar geleden.

„Voor mensen die gewend zijn om iedere euro drie keer om te draaien, is het natuurlijk een ramp wanneer er minder euro’s overblijven die bovendien steeds minder waard worden”, zegt Erwin Bel, voorzitter van platform Zelf. „Dan ervaar je iedere dag kassastress bij het boodschappen doen.”

De onderzoekers noemen het pijnlijk dat het verlies aan koopkracht voor kwetsbare groepen vooral komt door lastenverzwaring waar de overheid verantwoordelijk voor is. „Daar zal geen bewuste politiek achter zitten. Maar als iedereen haar of zijn eigen knoppen een beetje omhoog draait –of dat nu het btw-tarief is, de huur of een premie– dan zorgt die optelsom ervoor dat deze mensen geen kant meer op kunnen”, aldus penningmeester Marcel Kooi.

Beschermingsbewind

Ongeveer 250.000 mensen in Nederland vallen onder het beschermingsbewind. Het bewind is een maatregel die de rechter kan opleggen voor mensen die niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Dat kan zijn vanwege een ziekte, een mentale beperking of problematische schulden.

De steekproef werd gedaan onder tweehonderd mensen die al minimaal tien jaar geholpen worden met hun financiën.