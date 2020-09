Vaste boekenprijs voorlopig weer veilig

De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) is blij met het handhaven van de vaste boekenprijs, waardoor uitgevers ook minder winstgevende boeken kunnen uitgeven doordat er geen prijsconcurrentie is. Zo kan er een gevarieerd aanbod in de winkels blijven bestaan.

De vereniging reageert op een besluit van de Tweede Kamer deze week. De Wet op de vaste boekenprijs wordt elke vier jaar geëvalueerd en wordt nu de komende jaren opnieuw voortgezet.

„Dit zijn bijzonder zware tijden voor iedereen in het boekenvak. Uit de wetsevaluatie blijkt onder meer hoe belangrijk grote, breed gesorteerde boekhandels zijn tijdens de eerste cruciale weken na het uitkomen van een nieuwe titel. Juist deze winkels hebben het momenteel erg zwaar”, zegt Anne Schroën, bestuurslid KVB en Directeur Koninklijke Boekverkopersbond. „De wet zorgt ervoor dat auteurs, uitgevers en boekhandels in nauwe samenwerking een breed assortiment kunnen blijven aanbieden”, vervolgt ze.