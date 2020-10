Varkensstal in Sterksel getroffen door zeer grote brand

Een varkensstal in het buitengebied van Sterksel (Noord-Brabant) is dinsdagmiddag getroffen door een zeer grote brand. In de stal staan in totaal 1200 varkens. De brand woedt volgens een woordvoerder van de brandweer in een deel van de stal, waar 450 varkens staan. De brandweer bestrijdt de brand met groot materieel.

De brand in de stal aan de Vlaamseweg brak rond 17.00 uur door nog onbekende oorzaak uit. De stal is verdeeld in meerdere compartimenten. In een daarvan is brand uitgebroken. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.