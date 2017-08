Varkenshouders: onderzoek naar stalbranden

Varkenshouders willen een onafhankelijk onderzoek naar de recente stalbranden. Maandagochtend kwamen honderden varkens om het leven in het Twentse Agelo, nadat een schuur in brand was gevlogen. Vorige maand kostte een brand in een megastal in Erichem ruim 20.000 varkens het leven.

Het grote aantal branden in de stallen baart de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ernstige zorgen. „Eén keer is een incident, twee keer is toeval, maar daarna spreek je van een patroon”, zegt voorzitter Ingrid Jansen. De POV pleit dan ook voor een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van deze, maar ook van voorgaande branden. Daar ligt volgens Jansen de sleutel. „Als wij weten wat die oorzaken precies zijn, dan kunnen wij ook samen met de hele sector proberen deze afschuwelijke branden te voorkomen.”

De sector heeft samen met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de Dierenbescherming en veiligheidsbranche een concreet Actieplan Stalbranden opgesteld en uitgevoerd. Dit plan heeft echter nog niet geleid tot minder stalbranden.

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier riep na de brand in Erichem ook op tot actie vanwege de branden.