Varkens omgekomen bij stalbrand in Zeeuwse Poortvliet

In het Zeeuwse Poortvliet heeft dinsdagavond brand gewoed in een schuur met varkens. De brand brak rond 21.00 uur uit en rond 01.30 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle is. Hoeveel varkens precies zijn omgekomen is nog niet bekend.

Op het terrein van een agrarisch bedrijf aan de Bram Groenewegeweg staan twee schuren met daarin vier stallen. Toen de brandweer arriveerde was een van de twee schuren al niet meer te redden. De brand woedde vooral in het dak van de schuur.

De brandweer heeft weten te voorkomen dat de brand oversloeg naar de andere schuur. In de vier stallen stonden in totaal 7000 varkens.