Varkens komen om door ongeluk op N33 bij Anderen

Een deel van de circa honderd varkens is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk met een veewagen in de Drentse plaats Anderen (gemeente Aa en Hunze). De N33 tussen Veendam en Assen is tussen Gieten en Rolde voorlopig afgesloten, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Er is een omleiding ingesteld, maar hoe lang die gaat duren is nog niet bekend.

Volgens de politie kantelde de aanhanger van de veewagen rond 09.30 uur. Een deel van de varkens kwam om het leven, maar hoeveel dat er zijn wist de politie nog niet. Een ander deel wist te ontsnappen en loopt los. Geprobeerd wordt de varkens te vangen en er is een dierenarts ter assistentie opgeroepen.