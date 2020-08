Op de A50 bij Renkum is een vrachtwagen geladen met varkens in brand gevlogen. De brand is geblust, maar vier varkens zijn om het leven gekomen, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De varkens die het hebben overleefd worden gekoeld door de brandweer. Ze worden overgeladen in een andere vrachtwagen. Een dierenarts onderzoekt de dieren.

Het verkeer (richting Oss) heeft flinke vertraging opgelopen en wordt omgeleid vanaf knooppunt Grijsoord.