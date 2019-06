Een onbekend aantal varkens is om het leven gekomen door een brand in een schuur op de Cattenbroekerdijk in Linschoten. De schuur van 20 maal 100 meter is door de brand verwoest, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

De brandweer weet niet hoeveel varkens er in de schuur stonden, maar vermoedt dat het om tientallen dieren gaat. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere schuren. De varkens in die schuren bleven ongedeerd.

De oorzaak van de brand is niet bekend.