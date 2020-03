Varend bloemencorso in Westland afgelast

Vanwege het coronavirus varen er dit jaar geen boten met bloemen door het Westland. Het Varend Corso zou op 2, 3, 4 en 5 juli worden gehouden, maar is afgelast. De organisatoren verwachten dat er ook in juli nog „gezondheidsrisico’s en maatregelen” zijn. Bovendien zit de sierteeltsector in financiële problemen en is er niet genoeg tijd om de botenparade voor te bereiden. De eerstvolgende editie is volgend jaar.

Bij het Varend Corso varen versierde boten langs vier verschillende routes in het Westland. Het corso doet onder meer Den Haag, Delft, Rijswijk, Naaldwijk, Maassluis en Vlaardingen aan. Elk jaar staan ongeveer een half miljoen mensen op de oevers te kijken.

Eerder was het Bloemencorso in de Bollenstreek al afgelast vanwege het coronavirus.