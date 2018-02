Varen verboden op vaarten en sloten Friesland

Het ‘E-woord’ is nog niet gevallen, er komt nog lang geen Elfstedentocht, maar de provincie Friesland heeft woensdag besloten om varen op sloten en vaarten te verbieden. Door dat verbod kan het ijs groeien. Het ijs is echter nog niet sterk genoeg om op te kunnen schaatsen, benadrukt de provincie.

Het vaarverbod gaat zaterdag om 17.00 uur in. De provincie sluit niet uit dat het verbod wordt uitgebreid als het blijft vriezen.

Het verbod geldt niet voor vaarwegen die belangrijk zijn voor de binnenvaart, zoals het Van Harinxmakanaal en de vaarwegen naar Leeuwarden, Heerenveen en Drachten.

Volgens de weersverwachtingen wordt het de komende dagen steeds kouder. Begin volgende week vriest het waarschijnlijk ook overdag, en kan het kwik ’s nachts zakken tot onder min 10. De kou komt uit Siberië, waardoor weerkundigen al spreken van ‘de Russische beer’. Op de koude dagen hebben het noorden en het midden van het land voorjaarsvakantie.

Het is niet helemaal uitzonderlijk dat het aan het einde van de winter nog zo koud is. De Elfstedentocht van 1985 was op 21 februari, precies 33 jaar geleden. Een jaar later was de Tocht der Tochten op 26 februari. Volgens Weerplaza is het waarschijnlijk vanaf dinsdag mogelijk om op ondiepe slootjes te schaatsen, maar is de kans op een Elfstedentocht heel erg klein.