Vanwege winterkou mogen daklozen naar binnen

Daklozen kunnen vanaf zaterdag in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht binnen slapen. Omdat de temperatuur daalt, gaat in de vier steden de winterkouderegeling in, meldt de gemeente Amsterdam.

De GGD-afdelingen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bepalen samen wanneer de winterkouderegeling ingaat. Dat gebeurt als het volgens de landelijke richtlijnen van de GGD te koud wordt om buiten te slapen vanwege bevriezingsgevaar.

De regeling gaat in alle vier de steden op hetzelfde moment in. De opvang is bedoeld voor alle daklozen die geen alternatieven voor onderdak kunnen vinden bij aanhoudende winterkou. De GGD en partners kijken actief naar daklozen op straat en wijzen ze op de winterkoudeopvang.

Zaterdag wordt het volgens het KNMI op zijn warmst 8 graden, de minimumtemperatuur ligt rond de 1 graad. De dagen erna daalt het kwik verder naar waarden ruim beneden de normale temperatuur en kan het op momenten zelfs licht gaan vriezen.