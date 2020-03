Vannacht kouder dan in de winter

Afgelopen nacht was het kouder dan het in de hele winter is geweest. Dat meldt Weeronline.nl. In Woensdrecht werd een minimumtemperatuur van -6,1 graden gemeten. De laagste temperatuur van de winter was tot dusver -5,4 graden. Deze temperatuur werd gemeten op 21 januari. In De Bilt daalde het kwik afgelopen nacht naar 0,6 graden.

Dat het nu kouder is dan in de winter heeft volgens het weerbureau te maken met een oostenwind die afgelopen dagen vrij koude lucht vanaf de Noordpool naar ons land heeft geblazen. In tegenstelling tot de voorgaande nachten waaide het afgelopen nacht beduidend minder hard, waardoor het meer kon afkoelen. In de winter kwam de wind voornamelijk uit het westen of zuidwesten. Dat leverde relatief hoge temperaturen op, doordat de wind over het relatief warme water van de Noordzee blies.

Het blijft tot en met de nacht naar vrijdag ’s nachts in een groot deel van het land vriezen. Alleen op de Wadden en de westelijke kustregio’s komt de minimumtemperatuur rond of iets boven het vriespunt uit. Komend weekend volgt een aantal minder koude nachten. De wind neemt namelijk toe en er is meer bewolking. Dit voorkomt dat de temperatuur fors daalt.