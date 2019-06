Vanilleproducten aangepast

Diverse producenten van ‘vanillevla’ gaan hun producten of de verpakking aanpassen. Aanleiding is de vaststelling van de Reclame Code Commissie dat het misleidend is om vla die naar vanille smaakt maar geen echte vanille bevat, toch vanillevla te noemen.

Dat meldt voedselwaakhond foodwatch op basis van eigen onderzoek en contacten met de producenten. Albert Heijn bevestigt een wijziging bij het eigen merk. AH heeft twee soorten eigen vla: die met echte vanille waar dus niets aan hoeft te veranderen en vla met aroma. Die gaat voortaan vla met vanillesmaak heten, aldus een woordvoerder.

Lidl wil de receptuur aanpassen „zodat wij vanille in de productnaam kunnen behouden”. Er is „een proces” voor in gang gezet met de leveranciers van de vanillevla, dubbelvla en vanilleyoghurt, aldus Lidl tegen het ANP. Er wordt nog getest totdat Lidl volgens eigen zeggen tevreden is over de kwaliteit.

De stichting foodwatch zwengelde de kwestie aan door een zaak tegen FrieslandCampina over vanillevla zonder vanille. Dat bedrijf zegde al toe de tekst op de verpakking te gaan aanpassen.