Vanderstraeten wint E. du Perronprijs

De Vlaamse schrijfster Margot Vanderstraeten krijgt dit jaar de E. du Perronprijs. Ze wordt onderscheiden voor haar boek Mazzel tov. Vanderstraeten krijgt 2500 euro en een textielobject. De andere genomineerden waren Alex Boogers (Onder een hemel van sproeten) en Tommy Wieringa (De heilige Rita). De uitreiking is volgende week woensdag.

De E. du Perronprijs ging vorig jaar naar schrijver Stefan Hertmans voor zijn roman De bekeerlinge. Onder de eerdere winnaars zijn Ilja Leonard Pfeijffer, Mohammed Benzakour, Ramsey Nasr, Abdelkader Benali, Adriaan van Dis, Guus Kuijer, Hakim Traïda, Hafid Bouazza en Max Velthuijs.

De prijs is bedoeld voor schrijvers en andere kunstenaars die bijdragen aan „de bevordering van wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen de in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen”. De prijs is vernoemd naar schrijver en dichter Charles Edgar du Perron (1899-1940).