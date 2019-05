Vandermeersch naar Dublin, niet Parijs

De vertrekkend hoofdredacteur van NRC, Peter Vandermeersch, wordt geen correspondent voor die krant in Parijs. In plaats daarvan gaat hij voor het moederbedrijf Mediahuis aan de slag bij de Ierse mediagroep Independent News, bevestigt een woordvoerder van het Belgisch-Nederlandse mediaconcern.

Mediahuis is bezig met de vriendschappelijke overname van Independent News, een uitgever van kranten en zondagsbladen. Omdat Vandermeersch met een Ierse vrouw is getrouwd en zowel het land als het medialandschap goed kent, heeft de directie hem gevraagd in Dublin te gaan werken. Wat zijn functie wordt is nog niet bekend, maar wel dat het "in het journalistieke veld en leidinggevend" zal zijn. Waarschijnlijk gaat hij na de zomer daar aan de slag.

Vandermeersch is sinds 15 augustus 2010 hoofdredacteur/directeur van NRC. Eerder was hij correspondent in Parijs en New York voor de Vlaamse krant De Standaard. Tussen 1999 en 2010 was hij hoofdredacteur van die krant.