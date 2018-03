Vandalen vernielen Cruyff Court in Molenbeek

Het Cruyff Court in de Brusselse gemeente Molenbeek dat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok donderdag heeft geopend is binnen anderhalve dag al vernield.

Volgens de Belgische zender RTBF braken onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag in de loods die voor opslag wordt gebruikt, sloegen ze de ramen in en plunderden het interieur. Ook probeerden ze brand te stichten op het kunstgrasveld.

Veel inwoners van de wijk waren geschokt en hielpen met opruimen van het puin en glas. De schepen (wethouder) Ahmed El Khannouss heeft aangifte gedaan.

Aangezien het Muzenpark waar het court zich bevindt, geen bewakingscamera’s heeft, zal het moeilijk voor de politie worden om de daders op te sporen. Ook hebben zich geen getuigen gemeld, die de vandalen hebben opgemerkt.

Het trapveld met kunstgras in de Brusselse gemeente, die vaak in verband is gebracht met moslimextremisme en aanslagen, moest jongeren iets positiefs bieden. Het veldje in Molenbeek is het tweede in België. Respect, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheidszin zijn de kernwoorden bij de 240 Cruyff Courts wereldwijd.