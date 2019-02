Vandalen hebben maandagavond gipsblokken op het spoor gelegd bij een spoorwegovergang in Velp (Gelderland). Een trein van de NS is hard tegen de blokken tot stilstand gekomen en liep daarbij schade op. Niemand raakte gewond. Volgens spoorbeheerder ProRail was het „een bijzonder gevaarlijke situatie die nog slechter had kunnen aflopen”.

De politie heeft maandagavond verdachten gearresteerd. ProRail gaat aangifte doen „en zal de schade verhalen op de verdachten”.