Vanaf nu meldplicht in Amsterdam voor feest met meer dan 100 man

Wie in Amsterdam in bijvoorbeeld een zalencentrum een feest geeft voor meer dan honderd gasten, is vanaf dinsdag verplicht dit te melden bij de gemeente. De veiligheidsregio kondigde de maatregel in de strijd tegen het coronavirus vorige week al aan, maar voert de verplichting tot het melden nu daadwerkelijk in. Op de website van de gemeente moet minimaal 48 uur voorafgaand aan de bijeenkomst een formulier worden ingevuld.

Het coronavirus laait de afgelopen weken flink op in de hoofdstad. Tot nu toe vinden de meeste besmettingen volgens de GGD plaats in de privésfeer, zoals op bruiloften, familiefeestjes en in de horeca. De meldplicht zorgt ervoor dat de veiligheidsregio makkelijker toezicht kan houden op dit soort bijeenkomsten en organisatoren zijn zich naar verwachting meer bewust van hun verantwoordelijkheden.

Als er geen melding is gedaan, handhaaft de gemeente. De locatie kan dan per direct worden gesloten of er volgt een dwangsom.

In zalencentra kunnen makkelijker vaste zitplaatsen worden ingericht en is meer plek dan thuis. Ook hier geldt volgens de veiligheidsregio dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden en wie klachten heeft, blijft thuis. Voor bezoek aan huis schaart Amsterdam zich achter de dringende oproep van het kabinet van vorige week niet meer dan zes bezoekers in huis te ontvangen.

Het regionaal bestuurlijk team van de veiligheidsregio, dat wekelijks spreekt over de coronacrisis, kwam dinsdag weer bijeen. Een woordvoerster van de veiligheidsregio weersprak een bericht in de media dat er onder meer is gesproken over het verder ontmoedigen van toeristen en dagjesmensen naar de hoofdstad te komen. Volgens haar stond dit onderwerp niet op de agenda. Het standpunt blijft voorlopig dat bezoekers aan Amsterdam wordt gevraagd drukke tijden, zoals de weekenden, en drukke plekken te mijden.