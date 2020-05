Van Zanen: sfeermaker en dossiervreter

Sinds 2014 stond hij in Utrecht aan het roer. Per 1 juli verruilt Jan van Zanen (58) die stad voor de hofstad, Den Haag. Dat het goed zal aflopen, staat vrijwel vast.

„Wanneer mijn vrouw of mijn kinderen roepen dat de stofzuigerzak vol is, dan leeg ik hem onmiddellijk”, verzekerde Van Zanen een verslaggever van het blad Management Team in 2001. Het grapje was duidelijk. Als wethouder in Utrecht én als partijvoorzitter van de VVD leidde hij een druk bestaan, maar ook thuis had hij zo zijn vaste taken. Iedereen kon tevreden zijn.

Opvallend is bijna ieder die met Van Zanen te maken krijgt, dat ook. Het voorzitterschap van de VVD dat hij van 2003 tot 2008 bekleedde, was eigenlijk de enige klus die in mineur eindigde. Van Zanen bedacht de lijsttrekkersverkiezing Rutte-Verdonk, waardoor de partij bijna scheurde. Weinigen dragen het hem nog na.

In Utrecht nam hij het stokje over van de onhandig opererende Aleid Wolfsen op wie Utrecht al na één termijn was afgeknapt. Toen Van Zanen zijn debuutrede op zijn eerste nieuwjaarsreceptie had afgerond zette hij het lied ”Als ik boven op de Dom kom” in. „Helpt u alstublieft mee?”, vroeg hij de zaal olijk, waarna duizend stemmen galmden: „D’r is geen mooier plè-hè-kkie. Als U-te-rech, m’n stad.”

Maar behalve een sfeermaker is hij in de eerste plaats een dossiervreter die de zaakjes waarvoor hij verantwoordelijk is prima op orde heeft. Indrukwekkend was de manier waarop hij in februari het verhoor onderging van de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar verdachte geldstromen vanuit de Golfstaten naar bijvoorbeeld de Utrechtse al Fitrah-moskee. Van Zanen gaf er blijk van alle ontwikkelingen rond het omstreden gebedshuis op zijn duimpje te kennen. Hij had er al twee keer onderzoek naar laten doen.

Wie Den Haag gaat besturen, moet op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn mannetje staan. Ook dat doet Van Zanen, zo liet hij op 18 maart 2019 publiekelijk zien, na de door Gökmen T. aangerichte schietpartij bij het tramstation op het 24 Oktoberplein.

De grootste uitdaging die hem in het Haagse wacht, is wellicht de confrontatie met de invloedrijke Richard de Mos; het gezicht van het mede door hem opgerichte Hart voor den Haag. Deze extravagante oud-PVV’er, nog altijd verdacht van corruptie, kan hem het leven behoorlijk zuur maken. Maar niet uitgesloten is dat ook hij uiteindelijk voor de charmes van Van Zanen zwicht.

