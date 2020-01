Van Zanen over 2019: Utrecht was opeens wereldnieuws

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen kijkt met gemengde gevoelens terug op afgelopen jaar. In zijn nieuwjaarstoespraak zegt Van Zanen dat 2019 onder andere het jaar was van ‘18 maart’, toen een aanslag plaatsvond op een tram op het 24 Oktoberplein.

De burgemeester haalde donderdag in stadion Galgenwaard aan dat een paar dagen voor de tramaanslag een bloedbad plaatsvond bij twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Dat was volgens hem een gebeurtenis „waarbij je je dan afvraagt: Wat, als zoiets vreselijks in onze stad gebeurt?. En was je tegelijkertijd - niets menselijks is ons vreemd - blij en opgelucht dat het ons niet overkwam”, aldus Van Zanen. „Dit keer overkwam het ons wel. Utrecht was opeens wereldnieuws.”

Hij prijst verder de saamhorigheid die na de aanslag in de stad ontstond. „Vertegenwoordigers van en uit moskeebesturen die met FC Utrecht-supporters zij aan zij liepen tijdens de stille tocht. Het spandoek dat een plek kreeg in dit stadion: Utreg buigt nooi. Als ik daar aan terugdenk, krijg ik weer kippenvel.”