Van Zanen: de stad Utrecht staat er goed voor

Jan van Zanen verlaat de stad Utrecht met een goed gevoel. „U staat er goed voor, de stad staat er goed voor. Dit is een zelfbewuste gemeenteraad”, zei de burgemeester donderdagavond tegenover de gemeenteraadsleden, kort nadat hij was voorgedragen als burgemeester van Den Haag. Van Zanen kreeg na zijn korte toespraak applaus.

„Ik ben zeer vereerd dat ik ben voorgedragen”, zei Van Zanen verder. „Ik verheug me erop, werken met alle Hagenaars. Maar het zal ook veel zijn, het werk dat ik daar te doen heb. Tegelijkertijd is er een andere kant. Ik vertrek uit de stad waar ik het langst heb gewoond en gewerkt. Ik vertrek uit de stad waar ik mij hartstochtelijk voor heb ingezet. Ik ben nu 58 jaar en ik ben 35 jaar lang in allerlei functies politiek actief geweest. Als raadslid, wethouder en burgemeester. 27 jaar lang heb ik alles gegeven voor de stad Utrecht. Ik ga ook in Den Haag mijn passie volgen, het dienen van de lokale publieke zaak.”