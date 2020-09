Van Zanen blij dat mensen Prinsjesdag thuis hebben gevolgd

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is blij dat grote publieksstromen zijn uitgebleven tijdens Prinsjesdag. Vanwege de coronacrisis was het publiek gevraagd niet naar Den Haag te komen. Het programma was flink aangepast: geen tocht per koets, geen Troonrede vanuit de Ridderzaal maar vanuit de Grote Kerk waar meer plek is, en geen balkonscène op Paleis Noordeinde. Er waren dan ook geen drommen mensen op straat.

Wel moest de politie een einde maken aan een protest van de actiegroep Extinction Rebellion tegen het klimaatbeleid. De politie hield elf demonstranten aan die zich aan de hekken van Paleis Noordeinde hadden vastgeketend. „Op een dag van de democratie is er ook altijd ruimte om te demonstreren”, aldus Van Zanen. „Dat mocht wel op de Koekamp en op het Plein.”

Voor Van Zanen, die op 1 juli aantrad als Haagse burgemeester, was het zijn eerste Prinsjesdag in die functie. „Het was een andere, maar toch waardige dag omdat in het belang van de volksgezondheid mensen was gevraagd Prinsjesdag dit jaar thuis te volgen.” Hij bedankte in het bijzonder „de politie en de vele medewerkers van de gemeente die deze dag met veel mensen een grote inzet hebben gepleegd”.