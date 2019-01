Van Wittel eindelijk in eigen land geëerd

De Amersfoortse Kunsthal KAdE richt vanaf dit weekeinde de schijnwerpers op de Nederlandse kunstenaar Caspar Adriaensz. van Wittel ofwel Gaspare Vanvitelli (1653-1736). Hij maakte destijds naam in zijn tweede vaderland Italië. Hij schilderde het Rome, Napels en Venetië van zijn tijd tot in de kleinste details en zou Italiaanse schilders van stadsgezichten ook hebben beïnvloed, onder wie zelfs Canaletto.

Van Wittel werd geboren in Amersfoort. „Het voelt alsof er een vergeten zoon terugkeert in Amersfoort”, zei Robbert Roos, directeur van Kunsthal KAdE, al bij de voorbereidingen. Nederland heeft namelijk slechts enkele tekeningen en één gouache van Van Wittel. De huidige expositie in Amersfoort is volgens KAdE de eerste grote overzichtstentoonstelling van werk van deze kunstenaar in diens oorspronkelijke vaderland. Zo’n 45 schilderijen en gouaches en ongeveer dertig tekeningen van Van Wittel werden ervoor geleend uit Italiaanse, Engelse, Spaanse, Duitse en Franse collecties.

De plekken die hij schilderde, de stijl die hij ontwikkelde, zijn Nederlandse wortels, zijn adellijke opdrachtgevers en zijn invloed in Italië worden in KAdE eveneens belicht. Fotograaf Hans Wilschut fotografeerde voor de gelegenheid de stadsgezichten die Van Wittel schilderde zoals ze nu zijn en biedt de bezoekers zo een vergelijking tussen heden en verleden.

Maestro Van Wittel, Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht, duurt tot en met 5 mei.