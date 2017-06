Van Wezel lid cvb Wartburg College

L. S. van Wezel uit Groot-Ammers is per 1 oktober benoemd tot lid van het college van bestuur van het Wartburg College in Rotterdam en Dordrecht. Dat heeft de school donderdag bekendgemaakt.

Van Wezel (47) krijgt de portefeuilles financiën & beheer, personeel & organisatie en ict. Hij volgt G. J. Heijboer op. Voorzitter van het cvb is dr. R. Toes.

Momenteel is Van Wezel directeur bedrijven bij de Rabobank Drechtsteden en boekenschrijver. Hij behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en is lid van de raad van toezicht van Driestar educatief.