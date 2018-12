Van Wessel directeur van de Passie Utrecht

Utrecht. Arco van Wessel wordt per 1 maart 2019 de nieuwe directeur van de Passie in Utrecht. Dat meldde de school dinsdag.

Hij volgt Dick Both op die per 1 januari afscheid neemt. De stichting omschrijft de 47-jarige Van Wessel als „ervaren, betrokken en bevlogen.” Hij is op dit moment lid van de Raad van Bestuur van ZOA, een christelijke hulporganisatie voor noodhulp en wederopbouw. De Passie is een school voor evangelisch bijbelgetrouw onderwijs en telt ongeveer 940 leerlingen. Het heeft scholen in Rotterdam, Wierden en Utrecht.