Pieter van Vollenhoven denkt met heel veel plezier terug aan de „vele en inspirerende ontmoetingen” die hij had met Rutger Hauer. „Onze laatste ontmoeting was zelfs op mijn verjaardag! Het was een bijzondere en innemende man. Een man, die in je geheugen staat gegrift!”, laat Van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, weten op Twitter.