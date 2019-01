Van Vollenhoven blij met keuze voor OVV

Pieter van Vollenhoven heeft woensdagmorgen met instemming gereageerd op het besluit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om onderzoek te doen naar de vreugdevuren op het strand van Scheveningen. „Goed dat de OVV dit onderzoek wil uitvoeren”, aldus Van Vollenhoven, zelf pleitbezorger en eerste voorzitter van de OVV.

„Als je namelijk de waarheid wilt achterhalen, dan moet iedereen vrijuit kunnen spreken. Alleen de OVV kan - door zijn wetgeving - garanderen dat deze verklaringen niet in het strafrecht belanden waar een ieder mag zwijgen!”, twitterde Van Vollenhoven. Hij had in het weekeinde al voorzichtig geopperd dat het onderzoek bij de OVV in goede handen zou zijn. Beter in elk geval dan bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), waar de betrokken Haagse burgemeester Pauline Krikke in het algemeen bestuur zit.

De Onderzoeksraad kijkt op verzoek van Krikke onder meer naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten rond het najaar bekend.