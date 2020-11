Van Veldhoven: over twee weken duidelijkheid over vuurwerkverbod

Het kabinet komt over een week of twee met meer duidelijkheid over een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) dinsdag.

Maandagavond pleitten de 25 burgemeester die samen het Veiligheidsberaad vormen voor die maatregel. GroenLinks en Partij voor de Dieren kwamen vorige week met dat plan. Het moet de zorg en de hulpdiensten dit jaar ontlasten, die vanwege de coronacrisis al onder zware druk staan.

Van Veldhoven zegt „het signaal” van de burgemeesters en partijen serieus te nemen. „Het is logisch dat de vraag nu gesteld wordt. We gaan het bespreken in het kabinet.” Volgens haar is het onderwerp breder dan alleen haar milieu-portefeuille en moeten andere bewindspersonen zich er ook over buigen.

De Tweede Kamer moet ook instemmen met het plan. Dinsdagmiddag wordt erover gedebatteerd.

Begin dit jaar werd het gebruik van vuurwerk al verder ingeperkt. Onder meer vuurpijlen, knalvuurwerk en vuurwerk in de zwaardere categorie F3 zijn verboden vanaf 1 december.