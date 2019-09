„Van Toledo levend verbrand in auto”

Meerdere getuigen hebben in het proces over de kofferbakmoord in 2005 verklaard dat het slachtoffer Caroline van Toledo nog leefde toen haar auto in brand werd gestoken. De vrouw werd dood gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto, waar zij vastgebonden in lag.

Getuigen hebben verklaard dat verdachte Leon van M. dat jaren geleden zelf tegen hun heeft gezegd. Van M. ontkent alles.

Drie getuigen moesten vrijdag verplicht verschijnen voor de rechtbank in Rotterdam, op de eerste dag van het proces over de coldcase. De verdachte zou de 35-jarige vrouw uit Oostvoorne samen met zijn broer hebben mishandeld in haar woning. Daarna reden ze met twee auto’s naar het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors. Toen Van M. de klep opendeed, merkte hij dat Van Toledo nog leefde, aldus een van de getuigen.

De rechtbank in Rotterdam laat dinsdag nog drie andere getuigen opnieuw horen over beweringen dat het slachtoffer nog leefde. Dat gebeurt achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris. Zeker een van hen zou dat eveneens hebben gehoord van de 42-jarige verdachte Briellenaar zelf.

De drie getuigen die vrijdag in de rechtszaal werden ondervraagd, twee vroegere vrienden en een jeugdvriendin, hadden het verhaal jaren geleden onafhankelijk van elkaar van de verdachte zelf gehoord. Allen bleven vrijdag voor de rechtbank stellig bij hun eerder afgelegde belastende verklaringen.

Twee van hen stapten in 2015 naar de politie toen zij een emotionele oproep van de moeder van het slachtoffer op televisie zagen. De derde getuige zei dat hij het verhaal pas in 2016 van Van M. hoorde.

Verdachte Van M. bestempelde de verklaringen van de getuigen als complete onzin. Van M. was al veel eerder verdachte en werd in 2017 opnieuw opgepakt.