Van Tanja Groen is nooit een spoor gevonden

De 18-jarige Tanja Groen verdween in 1993 zonder een spoor achter te laten. Sindsdien is naar de eerstejaars studente gezocht.

Groen fietste in de nacht van 31 augustus op 1 september na een studentenfeest terug naar Gronsveld, waar ze een kamer huurde. Daar kwam ze echter nooit aan. Haar fiets en andere eigendommen zijn niet teruggevonden.

De ouders van Groen grepen elke kans aan om de zoektocht naar hun dochter gaande te houden. Zo gingen ze vier jaar na haar verdwijning naar België om in de spullen van kindermoordenaar Marc Dutroux te zoeken naar kledingstukken of andere eigendommen van Tanja. Dutroux liep nog vrij rond toen de studente gezondheidswetenschappen vermist raakte.

De ouders uit Schagen schakelden ook paragnosten in. Op aanwijzingen van een wichelroedeloper werd in 2012 gedregd in de Maas bij Maastricht, waarbij een fiets werd gevonden. Die was volgens de politie niet van Groen, hoewel de voormalig rechercheur die de zoektocht leidde daar anders over dacht. Hij vond dat de politie de vondst te gemakkelijk afdeed en de ouders er meer bij had moeten betrekken.

Een wandelaar vond in 2014 botresten op een akker bij het dorpje Gronsveld waarvan werd gedacht dat die mogelijk van de studente waren. DNA-onderzoek wees echter uit dat de resten niet van het meisje waren.

De zoektocht op de begraafplaats in Maastricht volgt op een tip dat de eerstejaars op de avond van haar verdwijning is vermoord en in een graf is gelegd dat was gedolven voor een begrafenis de dag erna, zei misdaadjournalist Peter R. de Vries, die de familie bijstaat.